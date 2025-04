Superguidatv.it - Ascolti tv funerali Papa Francesco: i dati Auditel dei programmi dedicati all’ultimo saluto al Pontefice – Sabato 26 aprile 2025

Come sono anglitv deidianin onda ieri,26? Ecco iin merito all’analisi deglitv delle dirette di Rai, Mediaset, e tutti gli altriin onda sulle varie reti televisivealtv: idi26di, che si sono svolti a Roma ieri,26, sul sagrato della Basilica di San Pietro, in una cerimonia solenne ma sobria, come lui stesso aveva richiesto nel suo testamento, sono stanti senza dubbio l’evento mediatico tra i più seguiti in tv. L’importanza mediatica dell’evento ha visto tutte le principali emittenti televisive italiane modificare il palinsesto a garantire una copertura totale e in diretta della cerimonia.