In questa spiaggia accettiamo anche i cani | Finalmente un lido aperto a tutti in una zona super turistica della regione | vacanze al top

Chi ha un amico a quattro zampe lo può portare anche in spiaggia con sé, ma ci sono alcune regole da seguire. Trapani compie un grande passo in avanti nel mondo della convivenza tra uomo e animale, aprendo ufficialmente una spiaggia esclusiva dedicata ai cani. L'iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) e l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), rappresenta una novità importante per la città siciliana e un'opportunità per i cittadini che desiderano godersi il mare in compagnia del proprio amico a quattro zampe. La nuova spiaggia per cani si trova lungo il Lungomare di Trapani, precisamente all'angolo con via Fogazzaro, proprio di fronte alla scuola Ciaccio Montalto. Una zona facilmente accessibile e ben visibile, che sarà bonificata da detriti e rifiuti lasciati dalle mareggiate invernali per garantire un ambiente pulito e sicuro per animali e padroni.

