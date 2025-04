Graduatorie GPS elenchi aggiuntivi | come passare dall’inserimento in coda a quello a pettine Chiarimenti

Scelta delle 20 scuole per le graduatorie d’istituto negli elenchi aggiuntivi GPS 2025. Pillole di Question Time - Nel question time del 17 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Caterina Bufanini, è stata discussa una questione importante relativa alla gestione delle preferenze per le graduatorie d’istituto. Un focus particolare è stato posto su: l’obbligo di selezionare le 20 scuole nel caso di inserimento negli elenchi aggiuntivi. L'articolo Scelta delle 20 scuole per le graduatorie d’istituto negli elenchi aggiuntivi GPS 2025. 🔗orizzontescuola.it

Graduatorie supplenti GPS e seconda fascia GI, elenchi aggiuntivi: dal 14 al 29 aprile (da confermare). Solo modalità telematica - Inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e alle graduatorie di istituto (GI) per i docenti, ci sono le date. L'articolo Graduatorie supplenti GPS e seconda fascia GI, elenchi aggiuntivi: dal 14 al 29 aprile (da confermare). Solo modalità telematica sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025: domanda al via dalle 9.00 di oggi 14 aprile. Chi può inserirsi, in quale provincia [LO SPECIALE] con Video guida completa - Graduatorie GPS docenti 2024/26: in base all'art. 10 dell'OM n. 88/2024 nell'anno intermedio di vigenza, 2025/26, si costituiscono gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS. Chi può presentare domanda, quando e per cosa saranno utilizzati. Ecco il decreto e le date di presentazione della domanda. L'articolo Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025: domanda al via dalle 9.00 di oggi 14 aprile. 🔗orizzontescuola.it

