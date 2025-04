Papa Francesco chi è la sorella Maria Elena Bergoglio e perché non è andata al funerale | il divorzio l’ictus e come ha saputo della morte del fratello

Papa Francesco in piazza San Pietro a Roma non c'era Maria Elena Bergoglio. La sorella del Pontefice vive in Argentina ed è malata da tempo, da quando è stata colpita da un brutto ictus. Per questo ha deciso di non affrontare il lungo viaggio per dare l'ultimo saluto all'amato fratello, invitando quanti desideravano essere presenti alle esequie a donare in beneficenza il denaro che si sarebbe speso per la trasferta.LA REAZIONE della FAMIGLIA ALLA morte DEL Papa – A informarla della morte di Jorge Mario è stato il figlio José Ignacio, che a Noticias Caracol ha spiegato di aver appreso del decesso dello zio dalle notifiche arrivategli sul telefonino. A quel punto insieme al fratello Jorge (così chiamato proprio in onore dell'illustre parente) ha dato la notizia alla madre: "Abbiamo seguito il suo ricovero con molta attenzione.

