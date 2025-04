Meraviglie sconosciute | il bosco della Salandra a pochi passi dal centro di Napoli

Napoli c'è il bosco della Salandra, un luogo di sorprendente bellezza, con una vegetazione ricca e variegata fatta di lecci e castagni, felci, funghi e fiori incantevoli: ciclamini, margherite e orchidee. Ed è possibile incontrare volpi, ghiri, poiane e. Napolitoday.it - Meraviglie sconosciute: il bosco della Salandra, a pochi passi dal centro di Napoli Leggi su Napolitoday.it Nascosto tra le colline dell’area nord dic'è il, un luogo di sorprendente bellezza, con una vegetazione ricca e variegata fatta di lecci e castagni, felci, funghi e fiori incantevoli: ciclamini, margherite e orchidee. Ed è possibile incontrare volpi, ghiri, poiane e.

