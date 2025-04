Bologna 19enne morto in zona Barca | ipotesi omicidio

Bologna nella notte tra venerdì e sabato dopo essere stato soccorso d’urgenza . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Assume sempre più i contorni di una morte violenta, avvenuta nell’ambito di un litigio, se non di una vera e propria rissa, quella che ha visto la morte di Eddine Essefi, il ragazzo di 19 anni deceduto presso l’ospedale Maggiore dinella notte tra venerdì e sabato dopo essere stato soccorso d’urgenza .

Eddine Essefi, 19 anni di origine tunisina, sarebbe stato picchiato da un gruppetto di persone in via Buozzi. È deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale

