Rosa Diletta Rossi attrice di Maria Corleone | “La maternità mi incuriosisce Da bambina mi sentivo diversa”

Rosa Diletta Rossi si racconta in un'intervista. L'attrice, nota per la sua partecipazione nella miniserie su Elisa Claps e Maria Corleone, parla della sua carriera e del suo approccio alla genitorialità. Leggi su Fanpage.it si racconta in un'intervista. L', nota per la sua partecipazione nella miniserie su Elisa Claps e, parla della sua carriera e del suo approccio alla genitorialità.

Su altri siti se ne discute

Chi è Rosa Diletta Rossi, la carriera dell’attrice e la vita privata - Rosa Diletta Rossi è nata a Roma il 18 ottobre 1988, ma le sue origini affondano nella Puglia, più precisamente nella zona di Foggia e Lucera. I suoi genitori, infatti, sono entrambi originari di Lucera: la madre è una maestra, mentre il padre è un medico. Il debutto di Rosa Diletta Rossi è datato 2012 e che l’ha vista recitare sul set del film Maìn – La casa della felicità di Simone Spada. A seguire è stata diretta da registi del calibro di Abel Ferrara e Sergio Castellitto, per i quali ha lavorato rispettivamente nei film Pasolini (2014) e Fortunata (2017). 🔗metropolitanmagazine.it

Rosa Diletta Rossi marito e figli, vita privata e origini: chi è il fidanzato dell’attrice di Maria Corleone - Rosa Diletta Rossi chi è l’attrice di Maria Corleone Rosa Diletta Rossi, o semplicemente Diletta Rossi, ha trovato la popolarità interpretando Maria Corleone nell’omonima fiction di Canale 5. Anche se non è molto conosciuta al grande pubblico, Rosa Diletta ha già una carriera avviata alle spalle tra cinema, fiction e teatro. Non parliamo dunque di un’attrice di primo pelo, anche se la prima vera parte da protagonista è arrivata dopo molti anni di gavetta con la serie tv Maria Corleone, che proverà a diventare la nuova Rosy Abate. 🔗spettacoloitaliano.it

Rosa Diletta Rossi a ‘Verissimo’ sabato 26 aprile - Tra gli ospiti di sabato 26 aprile nel salotto di Silvia Toffanin ci sarà anche l’attrice Rosa Diletta Rossi, prossimamente su Canale 5 per la seconda stagione della fiction ‘Maria Corleone’. Chi è Rosa Diletta Rossi Nata a Roma il 18 ottobre 1988, Rosa Diletta Rossi ha intrapreso gli studi per diventare un’attrice professionista sin da giovanissima. Ha, infatti, frequentato prima la Scuola di Recitazione Teatro Stabile di Genova e poi la Shakespeare School di Torino diretta da Jurij Ferrini. 🔗quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Rosa Diletta Rossi, chi è l'attrice di Maria Corleone/ Amo trasformarmi: ho fatto un; Rosa Diletta Rossi racconta l'incidente: «Sono stata ferma sei mesi e ho dovuto saltare un provino»; Rosa Diletta Rossi a Verissimo, chi è l'attrice (che ha recitato anche in Suburra): carriera, vita privata e Instagram; Chi è Rosa Diletta Rossi, la carriera dell’attrice e la vita privata. 🔗Ne parlano su altre fonti

Rosa Diletta Rossi a Verissimo, chi è l'attrice (che ha recitato anche in Suburra): carriera, vita privata e Instagram - Rosa Diletta Rossi è la protagonista di Maria Corleone, la serie di Mediaset di grande successo in onda su Canale 5, ed è ospite del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. 🔗msn.com

Rosa Diletta Rossi racconta l'incidente: «Sono stata ferma sei mesi e ho dovuto saltare un provino» - Rosa Diletta Rossi sta per tornare su Canale 5 con la nuova stagione di Maria Corleone. In attesa del 29 aprile, l'attrice è passata nel salottino di Silvia Toffanin per raccontare la ... 🔗msn.com

Rosa Diletta Rossi, chi è l’attrice di “Maria Corleone”/ “Amo trasformarmi: ho fatto un grande lavoro con…” - Rosa Diletta Rossi, chi è l'attrice di "Maria Corleone": "Il personaggio con cui mi sono sentita più affine? Alda Merini, mi ha segnata profondamente" ... 🔗ilsussidiario.net