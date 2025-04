San Giovanni Galermo picchia la compagna davanti ai figli | allontanato d’urgenza 32enne

La Polizia di Stato ha denunciato un 32enne originario di Napoli per maltrattamenti in famiglia commessi in danno della compagna, picchiata in due differenti circostanze alla presenza dei figli di 3 e 8 anni, procedendo, altresì, all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare dell'uomo. I poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Catania sono intervenuti in due occasioni a distanza di poche ore, in ausilio alla donna. Il primo intervento risale allo scorso 18 aprile, quando la donna si è presentata alle tre di notte al pronto soccorso in lacrime e con il volto completamente insanguinato. In quell'occasione ha raccontato agli agenti di essere stata picchiata dal marito con un grosso tubo in plastica dura dopo una banale lite per la rottura di un flessibile del bagno e di essere riuscita a scappare dalla furia del compagno, rifugiandosi da un'amica che era riuscita a convincerla ad andare al pronto soccorso.

