Pakistan, i campi innevati si tingono di rosa grazie alla fioritura degli alberi di albicocco e ciliegio. A un'altitudine di circa 2.500 metri, questo angolo remoto del Paese regala uno spettacolo naturale unico: tra boschi rigogliosi e cime innevate, il contrasto tra la neve e i delicati petali rosa cattura l'attenzione di migliaia di visitatori ogni anno. La stagione della fioritura, tanto intensa quanto fugace, dura solo poche settimane, ma richiama turisti e fotografi da tutto il mondo, attratti dalla rara bellezza di questo scenario. Tgcom24.mediaset.it - Fioriture rosa tra la neve, spettacolo naturale in Pakistan Leggi su Tgcom24.mediaset.it Nel cuore della valle di Choundha, incastonata tra le montagne del nord del, i campi innevati si tingono digrazie alla fioritura degli alberi di albicocco e ciliegio. A un'altitudine di circa 2.500 metri, questo angolo remoto del Paese regala unounico: tra boschi rigogliosi e cime innevate, il contrasto tra lae i delicati petalicattura l'attenzione di migliaia di visitatori ogni anno. La stagione della fioritura, tanto intensa quanto fugace, dura solo poche settimane, ma richiama turisti e fotografi da tutto il mondo, attratti dalla rara bellezza di questo scenario.

