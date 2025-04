Schianto in moto fissati i funerali del 25enne

funerali di Christian Cantiello, il 25enne deceduto a seguito dell'incidente in moto avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri (26 aprile) sulla Provinciale 229, nel territorio di San Tammaro e a poca distanza dalla Reggia di Carditello. Casertanews.it - Schianto in moto, fissati i funerali del 25enne Leggi su Casertanews.it Si svolgeranno lunedì 28 aprile a Santa Maria Capua Vetere idi Christian Cantiello, ildeceduto a seguito dell'incidente inavvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri (26 aprile) sulla Provinciale 229, nel territorio di San Tammaro e a poca distanza dalla Reggia di Carditello.

Moto contro una recinzione, Christian Cantiello muore a 26 anni: grave la fidanzata 24enne in sella con lui - È finito con la sua moto contro una recinzione, Christian Cantiello, e per lui non c'è stato nulla da fare: uno schianto fatale avvenuto verso mezzanotte lungo la ... 🔗msn.com

