Funerali del Papa a Roma presente una delegazione del Coordinamento del volontariato ravennate

Romagna, il Coordinamento Provinciale di Protezione Civile di Ravenna ha partecipato attivamente alle operazioni di supporto in occasione dei solenni Funerali di. Ravennatoday.it - Funerali del Papa, a Roma presente una delegazione del Coordinamento del volontariato ravennate Leggi su Ravennatoday.it Su richiesta del Dipartimento nazionale della Protezione civile e tramite l’Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-gna, ilProvinciale di Protezione Civile di Ravenna ha partecipato attivamente alle operazioni di supporto in occasione dei solennidi.

