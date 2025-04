Monreale sparatoria in piazza | tre ragazzi morti due feriti Lite per futili motivi

sparatoria è avvenuta in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime erano Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26

Palermo, sparatoria in piazza a Monreale: tre morti e due feriti - Tre giovani sono morti nella notte in una sparatoria avvenuta in piazza Duomo a Monreale, Comune a 10 chilometri da Palermo. Nell’agguato sono rimaste ferite altre due persone. I colpi sono stati esplosi in mezzo alla folla, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Le vittime erano entrambe residenti a Monreale (Palermo) le due vittime della sparatoria della scorsa notte. Finora sono emerse le identità di due dei deceduti: Massimo Pirozzo di 26 anni e Salvatore Turdo di 23 anni. 🔗tg24.sky.it

