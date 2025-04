Gira con un coltello con una lama da venti centimetri per le strade di Piediluco | denunciato

Piediluco hanno denunciato a piede libero un ternano di 34 anni per porto abusivo di arma bianca.Nella tarda serata dello scorso 19 aprile, è stata intercettata un’autovettura mentre percorreva una strada secondaria della frazione lacustre del comune di Terni. Ternitoday.it - Gira con un coltello con una lama da venti centimetri per le strade di Piediluco: denunciato Leggi su Ternitoday.it I carabinieri della stazione dihannoa piede libero un ternano di 34 anni per porto abusivo di arma bianca.Nella tarda serata dello scorso 19 aprile, è stata intercettata un’autovettura mentre percorreva una strada secondaria della frazione lacustre del comune di Terni.

