Milano migranti occupano ex centro vaccinale

migranti che sabato mattina hanno occupato i locali di viale Brenta a Milano rivendicando il diritto a una casa Imolaoggi.it - Milano, migranti occupano ex centro vaccinale Leggi su Imolaoggi.it Sono una quarantina iche sabato mattina hanno occupato i locali di viale Brenta arivendicando il diritto a una casa

Ne parlano su altre fonti

Quaranta migranti occupano l’ex centro vaccinale in viale Brenta a Milano: “Vogliamo una casa” - Milano – Sabato mattina, intorno alle 9.45, una quarantina di migranti ha occupato abusivamente l’ex centro vaccinale di viale Brenta, nella periferia sud di Milano, per rivendicare il diritto a una casa. L’iniziativa è stata organizzata dal collettivo “Ci siamo”, che ha annunciato anche un’assemblea pubblica prevista per le 17, sempre all’interno della struttura. Bandiere palestinesi Sul posto sono intervenuti la polizia locale e gli agenti della Digos, ma al momento la situazione si è mantenuta tranquilla, senza episodi di tensione. 🔗ilgiorno.it

Quaranta migranti occupano l’ex centro vaccinale di Milano: “Case per tutti, viviamo in condizioni disumane” - Nel corso di questa mattina, sabato 26 aprile, una quarantina di migranti hanno occupato l'ex centro vaccinale di viale Brenta, a Milano, per rivendicare il proprio diritto alla casa e a condizioni di vita dignitose.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Migranti e rifugiati: 50 posti in più nel Comune di Milano - Il Comune di Milano è pronto ad ampliare la rete di accoglienza diffusa per i rifugiati titolari di protezione internazionale, temporanea e delle altre forme previste dalla normativa. Con una delibera approvata dalla giunta, l’amministrazione ha aderito alla procedura di ampliamento dei posti nel... 🔗milanotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Quaranta migranti occupano l’ex centro vaccinale in viale Brenta a Milano: “Vogliamo una casa”; Quaranta migranti occupano l'ex centro vaccinale di Milano: Case per tutti, viviamo in condizioni disumane; Quaranta migranti occupano l’ex centro vaccinale di viale Brenta: “Case dignitose per tutti”; Milano, occupata la piscina Scarioni dai migranti: «Vogliamo una casa». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Quaranta migranti occupano l’ex centro vaccinale in viale Brenta a Milano: “Vogliamo una casa” - L’iniziativa è stata organizzata dal collettivo “Ci siamo” per rivendicare un alloggio dignitoso: “Basta precarietà e discriminazioni batate su un sistema che ci divide in base al documento” ... 🔗msn.com

Quaranta migranti occupano l’ex centro vaccinale di Milano: “Case per tutti, viviamo in condizioni disumane” - Nel corso di questa mattina, sabato 26 aprile, una quarantina di migranti ha occupato l'ex centro vaccinale di viale Brenta, a Milano, per rivendicare ... 🔗fanpage.it

Quaranta migranti occupano l’ex centro vaccinale di viale Brenta: “Case dignitose per tutti” - L’azione di protesta è stata rivendicata dal gruppo “Ci siamo”. Tra gli occupanti anche persone sgomberate dall’ex piscina Scarioni ... 🔗milano.repubblica.it