Panorama.it - Hollywood e la mania del biopic: l’arte di raccontare vite straordinarie

è ufficialmente scoppiata ladel. Storie di grandi personalità – protagonisti della musica, del cinema, della scienza e della storia – vengono portate sul grande e piccolo schermo per incantare il pubblico, ma anche per stimolare riflessioni profonde partendo dalledi figure che hanno lasciato un’impronta indelebile nel loro tempo.Il biographical motion picture, o più semplicemente, gode ormai da anni di ottima salute. La biografia, del resto, è sempre stata una fonte inesauribile d’ispirazione per il cinema. Tuttavia, mentre in passato prevaleva un approccio celebrativo, oggi si predilige una narrazione più stratificata, che utilizza ledei protagonisti non solo perla loro grandezza, ma anche per affrontare temi universali e, talvolta, controversi.