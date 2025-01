Juventusnews24.com - Hancko Juve e non solo, si valutano anche queste due alternative per la difesa. La lista degli obiettivi

di RedazionentusNews24e non, sidueper rinforzare lain questa sessione di mercato. LaOrmai sfumato in maniera definitiva il possibile trasferimento a Torino di Araujo, il mercatova ora a caccia di un difensore da regalare quanto prima possibile a Thiago Motta. Il nome che circola con maggiore frequenza èdel Feyenoord,se non è l'unico.Accanto a lui – secondo quanto riportato da Tuttosport – ci sarebbeFikayo Tomori del Milan e Kevin Danso del Lens. Per tutti e tre, eventualmente, si prevede un'operazione in prestito con obbligo di riscatto.