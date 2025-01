Quotidiano.net - A 13 anni sviene e si addormenta in classe, poi la confessione: “Non dormo perché temo che papà uccida mamma”

Leggi su Quotidiano.net

Torino, 18 gennaio 2025 – Maltrattamenti e minacce di morte da parte del padre alla madre. È questo che, per mesi, ha agitato le notti di una tredicenne di Torino, al punto da non farla dormire per timore che l'uomo uccidesse la donna. Così la ragazzina finiva perrsi o svenire in, secondo quanto riporta La Stampa che racconta l'intera vicenda. L'ultimo episodio lo scorso maggio, quando un'insegnante si insospettisce e la porta dallo psicologo della scuola. Qui l'adolescente si apre e racconta che la notte non riusciva a dormire ed era preda di allucinazioni: vedeva il padre aggirarsi per casa con i coltelli in mano. A questo punto scatta l'indagine e i carabinieri contattano la, che riferisce gli insulti e le vessazioni subite da parte del marito. L'uomo era addirittura arrivato a inserirle una app sul telefonino per monitorarne gli spostamenti, poi quando lei gli aveva detto che intendeva separasi erano iniziate le minacce di morte.