Zon.it - Sconti Adelphi al 20%: i titoli da non perdere

Leggi su Zon.it

Sono partiti ieri, 16 gennaio 2025 – e si concluderanno a metà febbraio – glidella casa editrice milanese ““, che con il 20% di sconto su tutto il catalogo (tranne sulle uscite degli ultimi sei mesi e sui libri della collana i cavoli a merenda) apre il 2025 regalando non poca gioia ai suoi lettori affezionati.Con il suo catalogo curato e le sue copertine color pastello,è infatti una delle case editrici italiane più apprezzate dai lettori e dalle lettrici del Paese. Ma, anche se è facile incontrare romanzi meravigliosi nel suo catalogo vastissimo, qui racchiudiamo alcuni consigli che vale la pena seguire per non arrivare impreparati in libreria.Han KangIl Premio Nobel per la Letteratura 2024 è edito in Italia proprio da: e allora quale migliore occasione per recuperare i romanzi di Han Kang, scrittrice coreana conosciuta soprattutto per “La vegetariana“? La protagonista del suo romanzo più famoso è Yeong-hye: casalinga diligente, moglie attenta, giovane senza passione, un giorno decide di diventare vegetariana.