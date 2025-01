Anteprima24.it - Sciame sismico a Pozzuoli, paura e gente in strada

Tempo di lettura: < 1 minuto“Siamo in unoe siamo in contatto con l’osservatorio vesuviano. Stiamo monitorando il territorio con la polizia municipale e i volontari della protezione civile. Ci sono persone spaventate che sono scese inma ora stanno tornando nelle loro abitazioni e non ci sono state al momento segnalazioni di criticità”. Lo afferma il sindaco diLuigi Manzoni dopo le scosse di oggi pomeriggio.“Naturalmente il nostro territorio è continuamente monitorato, siamo ancora in fase di sollevamento del territorio, un fenomeno ancora attivo che oggi si è fatto risentire dopo un periodo di stasi. Abbiamo fatto anche una riunione telefonica con la Prefettura di Napoli con gli organi preposti presenti e siamo in continuo monitoraggio del territorio.