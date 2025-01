Lanazione.it - Per i lavoratori di Telco la situazione è difficile

Leggi su Lanazione.it

dinon hanno ancora riscosso la tredicesima. Mancano i soldi per le schede carburante e i mezzi, senza gasolio, ovviamente non viaggiano. Sono a disposizione dell’azienda, i 50 dipendenti della sede di Belvedere a Colle di Val d’Elsa del marchio delle telecomunicazioni presente in diverse regioni italiane. Però, in concreto, non possono lavorare. "Solo chi può contare, per esempio, su metà serbatoio è in grado per ora di continuare a viaggiare". Un quadro, nonostante gli spiragli emersi a dicembre. E’ previsto per lunedì 20 gennaio un incontro al Ministero delle Imprese a Roma, dato che la vertenzaè di carattere nazionale, fermo restando il tavolo aperto in Regione già nei mesi scorsi. Spiega Samuele Bernardini, segretario provinciale di Slc Cgil Siena: "Non è arrivato un piano industriale, non si sa bene l’azienda in che direzione vuole andare perché a oggi l’impossibilità di lavorare significa non produrre niente.