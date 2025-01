Lapresse.it - Myss Keta, il nuovo album è un…Punto. E nel 2025 concerti nei club

“Questoè il punto che si mette alla fine di un discorso. È anche il mio punto di vista senza filtri sul mondo. Il punto è una fine ma anche uninizio. È un’affermazione totale che non chiede spiegazioni e non vuole compromessi perché si è deciso di mantenere il punto. Segno grafico che racchiude una forza, indica una netta interruzione del discorso. Una forza dirompente alla fine di una netta interruzione del discorso e a conclusione di un periodo”. Con queste paroleha presentato ilin uscita dalle 00.01 di domani. Già il titolo ‘.’ (il punto grafico e basta) la dice tutta sull’originalità della cantautrice rapper.“Unviscerale come lava incandescente – continua– per tirare fuori quello che c’è di negativo. Unche mi rende orgogliosa e onesta con me stessa”.