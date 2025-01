Quotidiano.net - Maltempo in Sicilia: auto sommerse dall’acqua. Odissea per le Eolie

Messina, 17 gennaio 2025 – Com’era atteso, ilsi sta abbattendo sullacon particolari disagi per gli abitanti delle, già da ieri isolate e con le scuole chiuse. Momenti di paura a bordo della nave ‘Nerea’ di Caronte&Tourist, partita da Milazzo per Vulcano. Il mezzo non è riuscito ad approdare nel porto dell’isola, ripiegando per Lipari. Ma anche qui ha avuto serie difficoltà a fermarsi. Allagamenti nel Catanese: in salvo un uomo bloccato inQuesta mattina c’è stato un picco di piogge significative nel Messinese, oltre che nella provincia di Catania e in generale su tutto il versante orientale della, dove vige un’allerta rossa. Sei gli interventi dei vigili del fuoco nel Catanese, colpito particolarmente nei comuni di Catania, Palagonia, Riposto. A Misterbianco i pompieri hanno messo in salvo unmobilista rimasto bloccato all'interno della propria vettura nella strada allagata.