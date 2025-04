Morto Franco Abruzzo storico presidente del Odg lombardo

Tg24.sky.it - Morto Franco Abruzzo, storico presidente dell'Odg lombardo

a 85 anni'Ordine dei giornalistia Lombardia dal 1989 al 2007. Nato a Cosenza il 3 agosto 1939,ha iniziato l'attività giornalistica dalla Calabria al Tempo e al Giornale d'Italia. Primo praticante riconosciuto d'ufficio in Italia, si è trasferito nel 1962 a Milano, dove ha iniziato a lavorare al Giorno come cronista giudiziario, venendo anche minacciato da Luciano Liggio, capomafia che aveva organizzato diversi sequestri di persona, per poi diventare caposervizio, passare al politico e alle cronache nazionali. Nel 1993 è passato al Sole 24 ore dove è rimasto fino alla pensione nel 2001. Nel 1978 è stato fra i fautori, con Walter Tobagi, di Stampa Democratica. Nel consiglio'Ordine dei giornalisti è entrato nel 1986, l'ultima volta è stato eletto nel 2010.