GTWC Europe WRT e BMW iniziano il 2025 dominando al Paul Ricard

WRT e BMW vincono senza rivali l’opening round aldel GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup. La BMW M4 GT3 EVO, al debutto nel ‘Vecchio Continente’ con la temibile squadra belga, si impone senza particolari problemi in Francia grazie allo splendido lavoro da parte di Ugo de Wilde/Kelvin van der Linde/Charles Weerts.Il tridente, scattato dalla nona piazza, ha saputo rimontare dopo le prime tre soste. La BMW ha fatto la differenza dopo la quarta sosta passando in pista a poco più di novanta minuti dalla conclusione la Porsche 992 GT3-R n. 96 Rutronik Racing di Sven Muller/Patric Niederhauser/Alessio Picariello.La squadra teutonica ha preceduto Klaus Bachler/Laurin Heinrich/Ayhancan Güven. (Schumacher CLRT Porsche n. 22) e Maro Engel/Lucas Auer/Matteo Cairoli (Mercedes-AMG Team Mann-Filter n.