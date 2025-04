Black Mirror 7 Rivermind Avidità e la Morale Distorta degli Abbonamenti

Leggi su Mistermovie.it

Sei pronto per un nuovo incubo tecnologico firmato? La settima stagione si apre con "Common People", un episodio che ti farà riflettere sul potere distortoe sull'che li alimenta. Con Tracee Ellis Ross e Rashida Jones protagoniste, preparati a un viaggio inquietante nel futuro prossimo.: Salvezza o Prigione Dorata?Scopri come, un servizio che promette di sostituire tessuti danneggiati con alternative sintetiche, si trasforma in una trappola. Amanda (Jones), affetta da un tumore, si affida a questa tecnologia per salvarsi, ma ben presto si accorge che il prezzo da pagare è molto più alto di quanto immaginasse. Il marito Mike (Chris O’Dowd) dovrà affrontare delle scelte difficili per la sua salute. Gaynor: Vittima o Complice del Sistema?Analizziamo insieme il ruolo ambiguo di Gaynor (Ellis Ross), venditrice di