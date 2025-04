Dazi Borchia Evitare una guerra commerciale

Borchia al Parlamento Europeo, in merito al confronto Usa-Ue sui Dazi.xf4/mca2L'articolo Dazi, Borchia “Evitare una guerra commerciale” proviene da Ildenaro.it. Leggi su Ildenaro.it BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Dovremmo esser bravi noi ad imporre quelle condizioni che poi fanno sì che il negoziato abbia un esito positivo”. Lo ha detto il capodelegazione della Lega, Paoloal Parlamento Europeo, in merito al confronto Usa-Ue sui.xf4/mca2L'articolouna” proviene da Ildenaro.it.

L’agenzia pugliain.net ha pubblicato che: Dazi, Borchia “Evitare una guerra commerciale” - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Dovremmo esser bravi noi ad imporre quelle condizioni che poi fanno sì che il negoziato abbia un esito positivo”. Lo ha detto il capodelegazione della Lega, Paolo Bor ...

A riportarlo è stream24.ilsole24ore.com: Dazi, Tajani a Nuova Delhi: "Dobbiamo evitare una guerra commerciale tra Europa e Usa" - (LaPresse) "Con la Cina continueremo a lavorare per avere buone relazioni commerciali, ma il nostro principale interlocutore sono gli Stati ...

Meloni: “Dazi Usa? Evitare guerra commerciale che non avvantaggia nessuno, non si cada nella tentazione di rappresaglie” - Quanto ai dazi, "certo che ci sono divergenze ... Liberation Day', in cui prevede una significativa escalation della guerra commerciale globale. Secondo quanto rivelato dal Washington Post ...