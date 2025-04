Josh Brolin Da Thanos a Batman La storia del quasi Cavaliere Oscuro

Josh Brolin, il temibile Thanos del Marvel Cinematic Universe, indossa il mantello di Batman. Sembra un'idea folle, vero? Ebbene, la realtà è che Brolin è stato seriamente considerato per il ruolo di Bruce Wayne nel DC Extended Universe di Zack Snyder. Scopriamo insieme come sono andate le cose e perché alla fine non si è concretizzato. L'occasione sfumata: Perché Brolin non è diventato BatmanNel 2022, Brolin ha rivelato di essere stato in lizza per interpretare Batman in "Batman v Superman: Dawn of Justice". Snyder, però, aveva una visione diversa per il personaggio e optò per Ben Affleck. Brolin immaginava un Batman più maturo e vissuto, con una voce roca e un approccio più intenso. Nonostante l'interesse, la collaborazione non si è mai concretizzata, lasciando i fan con la curiosità di immaginare cosa sarebbe potuto essere. Leggi su Mistermovie.it Immagina un universo in cui, il temibiledel Marvel Cinematic Universe, indossa il mantello di. Sembra un'idea folle, vero? Ebbene, la realtà è cheè stato seriamente considerato per il ruolo di Bruce Wayne nel DC Extended Universe di Zack Snyder. Scopriamo insieme come sono andate le cose e perché alla fine non si è concretizzato. L'occasione sfumata: Perchénon è diventatoNel 2022,ha rivelato di essere stato in lizza per interpretarein "v Superman: Dawn of Justice". Snyder, però, aveva una visione diversa per il personaggio e optò per Ben Affleck.immaginava unpiù maturo e vissuto, con una voce roca e un approccio più intenso. Nonostante l'interesse, la collaborazione non si è mai concretizzata, lasciando i fan con la curiosità di immaginare cosa sarebbe potuto essere.

Potrebbe interessarti anche:

Josh Brolin rivela : “Thanos doveva essere solo un cameo - non conoscevo l’MCU!”

Addio a Val Kilmer - il ricordo dei colleghi di Hollywood : da Coppola a Josh Brolin

Val Kilmer omaggiato da Hollywood dopo la sua scomparsa : Michael Mann - Josh Brolin e altri

Ne parlano su altre fonti Thanos tornerà in Avengers: Secret Wars? Josh Brolin: "Farei qualsiasi cosa con i fratelli Russo". Josh Brolin tornerà nei panni di Thanos? Ecco dove potremmo vederlo. Avengers: Secret Wars, Josh Brolin pronto a riprendere il ruolo di Thanos!. Avengers: Secret Wars, per Josh Brolin Thanos potrebbe apparire nel film ma ad una condizione. Josh Brolin sarebbe tornato nei panni di Thanos e gli hanno chiesto i fratelli Russo. Josh Brolin rivela: Thanos doveva essere solo un cameo, ignoravo l'MCU!.

Da quanto emerge da comicbook.com: Before He Was Thanos, Josh Brolin Got Very Close to Playing Zack Snyder’s Batman - Josh Brolin, best known for portraying Thanos in the Marvel Cinematic Universe, nearly took a completely different path before being cast as the Avengers’ biggest threat. Over his nearly ...

Lo rende noto cinema.everyeye.it: Josh Brolin rivela: Thanos doveva essere solo un cameo, ignoravo l'MCU! - Ora è considerato uno dei migliori (se non il migliore) villain del Marvel Cinematic Universe, eppure stando a Josh Brolin all'inizio il suo Thanos non doveva essere che un semplice cameo ...

A darne comunicazione è spotboye.com: Avengers' Thanos Aka Josh Brolin Strips And Poses Nude As He Enjoys Coffee; Fan Says: 'This Was Inevitable' - These pictures are usually glimpses of their lives and well, as we speak of it, consider the internet having a meltdown as Avengers' Thanos star Josh Brolin shares a steamy picture on his Instagram ...