Il governatore Acquaroli pronto al bis Non ho paura di nessuno Con questa squadra non si perde

Corriereadriatico.it - Il governatore Acquaroli pronto al bis: «Non ho paura di nessuno. Con questa squadra non si perde» Leggi su Corriereadriatico.it SENIGALLIA Casualmente, il teatro scelto si chiama ?La Fenice?. Molto simile a quel ?La nuova Fenice? di Osimo che l?eurodeputato dem Matteo Ricci ha eletto a palco.

Ne parlano su altre fonti Consiglio sulla sanità, critiche alla Regione: "Al Covid hospital un centro per l’Alzheimer". Default Moncaro, si muove la filiera Governo-Regione. Il governatore Acquaroli: «Tutelare l’occupazione». Link University, protesta in Regione. Studenti e Cgil al governatore Acquaroli: «No alla privatizzazione dell’istruzione» (Fotovideo). Acquaroli-Ricci, sfida in partenza Ecco chi si muove per le regionali 2025. Gli alleati al Pd: «Non ci siete solo voi. Orsetti si candida a sindaco di Osimo con Base Popolare, pronto ad allargare l'orizzonte. Il 14 dicembre apre l'ospedale di Amandola: "Nuovo e tecnologico con un vero pronto soccorso. Rispondiamo ai bisogni dei cittadini".

Come si legge su gaeta.it: Acquaroli fiducioso per il secondo mandato: “Non temo nessuno” - Francesco Acquaroli, presidente delle Marche, si prepara alle elezioni autunnali con determinazione, evidenziando il lavoro di squadra e un ambizioso programma per la rinascita della regione.

Da quanto emerge da msn.com: Il presidente Acquaroli scende ufficialmente in pista per il secondo mandato: «Siamo il governo dei fatti» - SENIGALLIA «L'ago della bilancia alle Regionali nelle Marche? Sarà solo quello che abbiamo fatto in questi anni, in questi mesi e quello che potremo fare negli ultimi mesi: ...

L’agenzia msn.com ha pubblicato che: Acquaroli, 'risultati incredibili rispetto al punto di partenza' - Nelle Marche con la giunta di centrodestra "i risultati raggiunti, sembrano ai più qualcosa veramente di incredibile rispetto al punto di partenza e alle difficoltà che avevano sempre impedito questi ...