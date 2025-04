Spettacoloitaliano.it - Ne vedremo delle belle replica su Rai Premium ? Quando rivedere la finale in tv e in streaming

Nelain tv e inIl talent show “Ne”, condotto da Carlo Conti, ha visto la sua puntatail 12 aprile 2025. Lo show ha coinvolto dieci protagoniste della TV italiana, che si sono sfidate in prove di canto, ballo, musical e altro.lain tv e in. Ecco come guardare Nein. Va in onda su Rai? La classifica.Neclassifica, chi ha vinto ?Ladi “Ne”, andata in onda il 12 aprile 2025, ha visto trionfare Lorenza Mario con 70 punti. Al secondo posto si è classificata Carmen Russo con 68 punti, seguita da Matilde Brandi con 60 punti. Ecco la classifica completa:Lorenza Mario – 70 puntiCarmen Russo – 68 puntiMatilde Brandi – 60 puntiPamela Prati e Laura Freddi – 58 puntiAngela Melillo – 51 puntiVeronica Maya e Valeria Marini – 45 puntiAdriana Volpe – 42 puntiPatrizia Pellegrino – 37 puntiNesu Raie in?Le puntate di Nesono disponibili ine su tutte le Smart Tv compatibili sul canale dedicato presente su RaiPlay.