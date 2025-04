In piazzale degli Alpini inaugurato Nxtrime con parco avventura e parete d’arrampicata Foto e video

Ecodibergamo.it - In piazzale degli Alpini inaugurato Nxtrime, con parco avventura e parete d’arrampicata - Foto e video Leggi su Ecodibergamo.it L’INIZIATIVA. Ingresso gratuito con noleggio dell’attrezzatura per un’ora. Aperto fino al 4 maggio.

Potrebbe interessarti anche:

Parco avventura e parete d’arrampicata di 8 metri per l’estate in piazzale Alpini

Al Piazzale degli Alpini due week-end con la “Sagra dei pizzoccheri e degli sciatt”

Al Piazzale degli Alpini concerto di Filippo Sala

Ne parlano su altre fonti In piazzale degli Alpini inaugurato Nxtrime, con parco avventura e parete d’arrampicata - Foto e video.

Da una nota di ecodibergamo.it si apprende che: In piazzale degli Alpini inaugurato Nxtrime, con parco avventura e parete d’arrampicata - Foto - Nxtreme Park sbarca in piazzale degli Alpini a Bergamo con due elettrizzanti attrazioni.

Il quotidiano ecodibergamo.it ha riportato che: Parco avventura e parete d’arrampicata di 8 metri per l’estate in piazzale Alpini - La nuova iniziativa per l’estate in piazzale Alpini a Bergamo è una naturale prosecuzione del percorso avviato con la pista di pattinaggio invernale, da venerdì 11 aprile è accessibile il ...