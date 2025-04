Oasport.it - Golf, McIlroy vola durante il “moving day”. Il Masters entra nel vivo

Day spettacolare ed emozionante in quel di Augusta, Georgia. Ne sa qualcosa Rory, protagonista indiscusso di questo sabato di gioco a Magnolia Lane per la 89ª edizione del The. Il nordirlandese è partito forte come non mai: 5 sotto par dopo 5 buche con ben 3 birdie e un eagle. Spettacolare l’approccio imbucato alla 2 che ha dato fiducia al 35enne e che ha dato il la ad un round spettacolare. A 18 buche dalla fine, che qui non ha mai vinto (si tratta dell’unico Major a mancare nel palmarès del campione), ha 2 colpi di distacco dalla seconda piazza, al momento ricoperta da Bryson DeChambeau a -10.Nonostante due bogey nella parte cle del percorso (alla 8 e alla 10), Rory è riuscito a guardare oltre e a scacciare gli spettri del giovedì grazie ad un ulteriore eagle (alla 15) e un birdie (alla 13).