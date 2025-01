Ilgiorno.it - L’ironia dei triangoli amorosi. Poi arriva Marilyn Monroe tra sogni, fragilità e scandali

Un triangolo amoroso raccontato con ironia e umorismo grottesco, per mostrare quanto sono stretti e vicini i rapporti di amore e odio. E poi un susseguirsi di misteri, storie e verità rimaste nell’ombra, da scoprire per capire chi era davveroe come è morta. Il teatro di prosa protagonista nel weekend in Brianza con alcune collaudate compagnie attoriali. A Biassono, sul palco del cineteatro Santa Maria di via Segramora, domani alle 21 gli attori della Compagnia Le Serve (nella foto) porteranno in scena la commedia brillante dal titolo “Carnage a trois“, un testo irriverente dalla comicità scoppiettante, fatto di ironia, humour nero e un tocco di surrealismo, che sfida i cliché della morale borghese: lo fa raccontando la vicenda di una moglie che tradisce il marito, un marito che non vuol essere lasciato e un amante che vuole uscire dal ruolo di terzo incomodo.