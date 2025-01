Ilgiorno.it - Incidente mortale sulla A26, Cornaredo e Corsico uniti nel dramma

, 16 gennaio 2025 - L’impatto, dovuto al violento tamponamento, è stato devastante e le due auto, la parte posteriore della prima e quella anteriore della seconda, sono state ridotte a cumuli di lamiere. I soccorritori, intervenuti in pochi minuti, hanno provato a salvare la vita a Franco Pellegrini, ottantunenne residente a, e a Pasqualino Baldin, di 4 anni più anziano e abitante a, ma le ferite riportate erano troppo gravi e non c’è stato nulla da fare.A26 nel novarese, morti due milanesi: le immagini dal droneA26 Il terribileè avvenuto ieri mattina, intorno alle 8, lungo l’A26, all’altezza di Vicolungo, in provincia di Novara, in direzione Gravellona Toce, e precisamente nel tratto compreso tra il bivio con l’A4 e il Comune di Romagnano Sesia.