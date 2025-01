Ilrestodelcarlino.it - I treni in ritardo non sono una questione politica

Negli ultimi tempi siverificati spesso problemi sulle linee ferroviarie. Ogni volta c’è chi dà la colpa al Ministro delle infrastrutture. Ma com’è possibile ? Personalmente, credo che la maggior parte dei lavoratori delle Ferrovie e delle relative infrastrutture ce la mettano tutta per far funzionare al meglio le cose. È quindi inutile fare di tutte le situazioni una. Per tutti i guasti ci saranno dei diretti responsabili, e si dovrà indagare su di essi. Daniele Zocca