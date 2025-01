Nerdpool.it - Da Adult Swim a Disney: cambio di rotta per Suzanna Makkos

È impossibile negare a questo punto cheabbia cambiato il mondo dell’animazione, diventando probabilmente il blocco di programmazione più importante su Cartoon Network e un punto di riferimento per guardare animazione sul piccolo schermo. Quando si parla della piattaforma, un nome di spicco nella storia di, che non solo ha lavorato a serie come Smiling Friends, ma vanta anche una lunga esperienza nella creazione di importanti animazioni peri per MAX. Purtroppo per Warner Bros.,sta lasciando l’azienda ed è stata assunta a sorpresa dalla, dove continuerà a lavorare nel settore dell’animazione.Oltre al già citato Smiling Friends, il curriculum diper MAX è davvero impressionante. In passato, ha lavorato come dirigente su serie come Close Enough, Doom Patrol, Clone High, Kite Man: Hell Yeah!, Velma, Creature Commandos di James Gunn e, più recentemente, Harley Quinn.