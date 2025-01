Ilfattoquotidiano.it - Sinner dice addio a Darren Cahill: il clamoroso annuncio agli Australian Open, lascerà il suo team

non farà più parte deldi Jannik. La clamorosa conferma è arrivata dalla bocca del numero 1 al mondo, ai microfoni di Eurosport subito dopo la vittoria contro Tristan Schoolkate nel secondo turno degli. “Ha detto lui che il 2025 è la sua ultima stagione. Lo aveva detto lui in un’intervista, non è una novità”, ha dichiarato unlaconico. Il supercoachquindi ildell’altoatesino al termine di questa stagione. Insieme a Simone Vagnozzi, è stato l’artefice della scalata difino alla conquista della prima posizione del ranking. Un’impresa che gli era già riuscita in carriera con Lleyton Hewitt, Andre Agassi e Simona Halep. Ora però, 59 anni, ha deciso di lasciare il mondo del tennis, almeno quello di alto livello.