Gamberorosso.it - Riconoscere i vini più sensibili alla luce attraverso un semplice test. Le nuove frontiere dell'enologia di precisione

mitigazione degli effettia foto-ossidazione all'usoa spettroscopia per conoscere la composizione di un vino senza aprire la bottiglia. Passano anche da qui le sfide futurediillustrate da Maurizio Ugliano, docente diall'Università di Verona, durante il Corso di Alta formazione "Il vino del futuro:competenze per nuovi scenari", organizzato da Gambero Rosso Academy, con la direzione scientifica del professor Attilio Scienza. «Il segmentodista crescendo - ha affermato l'esperto - con le analisi che diventano portatili, la possibilità di mappare molte e diverse fasia vita di un vino. In questo scenario, la figura'enologo sta assumendo grande importanza nella fase decisionale. Ma si tratta di decisioni che devono essere informate, per poter fare la cosa più giusta, al momento e nel cono più opportuni».