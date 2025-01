Ilveggente.it - Pronostico Montpellier-Monaco: il dato di Embolo sugli Expected Goals

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 19:00: statistiche, diretta tv, probabili formazioni,.Contro ilultimo in classifica, l’obiettivo delè abbastanza chiaro. Vincere per rimanere incollato al terzo posto e non perdere ulteriore terreno dal Marsiglia, secondo, che adesso ha cinque punti di vantaggio. Un compito che non sembra essere così arduo per i monegaschi, che affrontano una formazione che ha fatto davvero male in questa stagione e che sembra destinata, già da ora, alla retrocessione.: ildi(Lapresse) – Ilveggente.itSì, la classifica dietro si è allungata e i padroni di casa, con i loro 9 punti, avrebbero bisogno di un miracolo per salvarsi.