Ponza truffa online | 23enne simula la vendita su un marketplace

, 16 gennaio 2025 – Aveva messo inun’impastatrice ma era una: è accaduto adove i Carabinieri della locale Stazione, al termine di mirata attività investigativa, hanno deferito, in stato di libertà, un giovane di 23 anni, originario della provincia di Bari e già noto alle Forze di Polizia, per il reato di.In particolare i Carabinieri dell’isola, a seguito della querela presentata da un 38enne del posto, hanno avviato un’indagine che ha permesso di individuare, attraverso una serie di accertamenti, il responsabile di un’inserzione pubblicitaria su un noto, che aveva fittiziamente proposto ladi un’impastatrice per alimenti ad un prezzo molto concorrenziale, inducendo la vittima a consegnargli, attraverso un bonifico bancario, la somma di 350,00 euro, quale corrispettivo per ottenere quell’elettrodomestico, in realtà mai corrisposto all’acquirente.