Lanazione.it - “Operazione cena sicura”, ristoratore fa le navette per salvare le patenti

Leggi su Lanazione.it

Terni, 16 gennaio 2025 – “Il vino è il nemico dell’uomo. Ma chi fugge davanti al nemico è un vigliacco”, recitava un vecchio adagio appeso sui muri delle trattorie. E giù a riempire i bicchieri. e giù l’oste a stappare bottiglie. Altri tempi, tempi in cui si tornava a casa a piedi sorretti da un amico e in pochi si sognavano di rimettersi al volante, anche perché l’osteria stava dietro l’angolo. Adesso, con l’entrata in vigore delle nuove norme previste dal Codice della strada, non c’è da scherzare. A spaventare gli automobilisti sono soprattutto l’inasprimento delle sanzioni: meglio non alzare il gomito. Non si sa mai. Ma in questo modo calano gli affari. E i locali perdono entrate e clienti. Così un ristorante di Terni ha deciso di varare l’““. Un servizio navetta, da e verso casa, offerto a tutti i clienti preoccupati dalle nuove disposizioni in caso di guida in stato di ebbrezza.