«Mezza Italia diede retta alle str*** di un manipolatore». Bugo torna sulla lite con Morgan sul palco di Sanremo

Quando manca poco meno di un mese all’apertura delle porte del Teatro Ariston per la 75esima edizione del Festival della Canzonena disul fattaccio del 2020, quando abbandonò ilin rotta con, artista con il quale gareggiava quell’anno. Un evento che è rimasto inciso in maniera indelebile nella storia della kermesse, ma anche in quella dei social, che trasformarono la scena in un meme ancora oggi vivo e vegeto. Mentre il mondo se la rideva di gusto,non rideva affatto.di rovinò quello che per il cantante nato a Rho e cresciuto nella provincia di Novara, oggi 51enne, era l’esordio sulpiù importante della musicana. Tant’è che Cristian Bugatti, così all’anagrafe, è sempre risultato piuttosto restio, se non addirittura infastidito, ddomande e dai riferimenti a quell’episodio, dal quale poi scaturì una denuncia per diffamazione che però persi risolse con un’assoluzione.