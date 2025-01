Metropolitanmagazine.it - Margaret Qualley racconta i danni causati dalle protesi usate in The Substance

In una recente intervista al podcast Happy Sad Confused,ha detto che ci è voluto “un anno” perché la sua pelle si riprendesse dall’irritazione causatafacciali utilizzate in The. Il danno era così grave che la regista Coralie Fargeat ha dovuto togliere il suo viso da certe scene. “Alla fine, quando mi inquadrano nei titoli di coda, e sono come delle palme tutt’intorno e hanno tutti questi obiettivi dal basso, è solo perché la mia faccia era distrutta“, ha detto. “Non potevano più inquadrare la mia faccia“. L’acne causataè durata a lungo dopo la conclusione di “The” ed è rimasta mentre iniziava a girare il suo film successivo, “Kinds of Kindness“, in cui interpretava quattro personaggi: Vivian, Martha, Rebecca e Ruth.