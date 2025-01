Trentotoday.it - Manda in ospedale i poliziotti a suon di testate

Leggi su Trentotoday.it

Una notte di folle violenza quella vissuta lo scorso 13 gennaio a Bolzano, con protagonista un 19enne tunisino che hato all’non uno, ma ben due, entrambi adi.Tutto è cominciato in via dei Cappuccini, quando una volante l’ha avvicinato per chiedergli un.