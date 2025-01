Panorama.it - In Italia l'inflazione non c'è più: +1% nel 2024

L'inè in calo deciso , portando una boccata d'aria fresca per le famiglie e le imprese che avevano dovuto fare i conti con un aumento dei prezzi senza precedenti dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Secondo i dati Istat l’aumento dei prezzi è stato inferiore scesa alle aspettative, segnando un'inversione di tendenza rispetto ai periodi di picco registrati nel 2022 e nel 2023.Nel mese di dicembre, l'indice dei prezzi al consumo ha mostrato un incremento annuale contenuto, con una flessione rispetto ai tassi elevati che avevano caratterizzato il biennio precedente. Questo calo è principalmente attribuibile alla diminuzione dei costi dell'energia, che hanno alleggerito la pressione sulle bollette domestiche e industriali, e alla stabilizzazione dei prezzi dei beni alimentari, che avevano visto aumenti vertiginosi a causa della crisi globale.