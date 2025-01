Lanazione.it - Eni: Plenitude acquisisce Tate. E’ la tech company di luce e gas

Nana Bianca festeggia il nuovo anno con una nuova exit (che tradotto dall’inglese vuol dire la vendita delle quote di una società da parte di un fondatore o di un soggetto che vi ha investito al fine di realizzare un guadagno):che, tramite una piattaforma multiservizi, fornisce energia elettrica, gas e altri servizi digitali a circa diecimila clienti, è stata infatti acquisita da, società controllata da Eni., già socio di, ha acquisito così il 100 per cento della società. Fornitore die gas interamente digitale,è stata fondata nel 2018 da Matteo Riffeser, Alexander Frizzi, Mattia Lobertini, Micael Saillen ed è stata sostenuta dallo startup studio Nana Bianca. "Questa exit è un nuovo traguardo raggiunto dallo startup studio ed è per noi una nuova e importante dimostrazione della bontà del modello Nana Bianca - commenta Paolo Barberis, fondatore di Nana Bianca - Lo startup studio sceglie di sostenere aziende che possono avere un impatto concreto sul mercato e lasciare un segno nella rivoluzione digitale in corso, startup che non ’inventano’ ma progettano risposte ai bisogni quotidiani delle persone grazie a soluzioni digitali:rappresenta per noi uno degli esempi più emblematici, è per noi uno dei casi di successo che citiamo più spesso".