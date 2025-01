Liberoquotidiano.it - Centro: Prodi, 'non è il momento per un partito cattolico'

Roma, 16 dic (Adnkronos) - "L'importante è discutere. Io ho fatto l'Ulivo perchè i riformismi potessero discutere e non ho intenzione di contribuire alla nascita di un, non è ildella storia per questo. Ma finalmente si ricomincia a discutere, c'è tante gente che vuole partecipare". Lo ha detto Romano, a Piazzapulita, a proposito dei due convegni dei centristi di sabato a Orvieto e Milano.