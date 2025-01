Dailymilan.it - Calciomercato Milan, CorSport: il Barcellona accelera per Marcus Rashford: e Zlatan Ibrahimovic?

Ilsfida ilsulperdal Manchester United: ecosa fa?Si allontana il possibile arrivo diin rossonero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante inglese avrebbe messo in stand-by la proposta di unirsi al, per valutare e aspettare quella del. Ricordiamo che nella giornata di mercoledì 15 gennaio era attesa la risposta del centravanti del Manchester United al, per provare a sbloccare la trattativa. Questa, però, non è ancora arrivata.Ecco che allora, secondo il, l’attaccante inglese avrebbe messo ildavanti ai propri piani. Per contratto, al giocatore restano 7 milioni di euro da incassare fino a giugno e i rossoneri si sono detti disposti a pagarne la metà (con i Red Devils che pagherebbero la restante parte).