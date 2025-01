Lettera43.it - Borgo San Lorenzo, fermato un 30enne per l’ordigno contro la caserma dei carabinieri

Unè statocon l’accusa di tentato incendio aggravato dalle finalità eversive per l’attacco incendiario alladeidiSan, avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 gennaio. Secondo la procura di Firenze, l’uomo «risulta aderente all’area antagonista radicale fiorentina vicina a circuiti anarchici» e il reato sarebbe stato compiuto mentre si trovava agli arresti domiciliari conllo elettronico. Fondamentale per le indagini è stata l’analisi delle immagini di centinaia di telecamere di videosorveglianza nella zona.Che cosa è successo la notte tra il 12 e il 13 gennaio alladiSanIl fatto è avvenuto intorno alle 2 del 13 gennaio, quando un uomo con il volto parzialmente coperto da un cappuccio si è avvicinato al portone dellacon una busta contenente liquido infiammabile avvolto in una felpa intrisa dello stesso liquido.