Agcom, al via comitato su intelligenza artificiale

Via alsull’dell’. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha completato, con una delibera approvata lo scorso 9 gennaio, la compagine del nuovoin cui sono entrati Giovanna De Minico, ordinario di diritto costituzionale all’Università di Napoli, e Andrea Imperiali, ex presidente Auditel. Ilera stato costituito a gennaio 2024, ma non aveva ancora avviato l’operatività.Gli obiettivi delsull’Obiettivo del nuovo organismo consultivo è “svolgere attività di approfondimento e analisi, anche di natura interdisciplinare, in merito alle implicazioni dei sistemi disugli ambiti di competenza dell’Autorità e sul ruolo che la stessa potrà assumere in materia”, si legge nelle delibere.