Metropolitanmagazine.it - Si è spento Fausto Cogliati, storico produttore discografico: tra le sue “creature”, Eros Ramazzotti e Ultimo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

«Fratello, ti voglio bene, già mi manchi. Ciao». Sono le parole di, uno dei suoi pupilli, ad annunciare la morte del. L’autore e vocal coach, originario di Milano, è scomparso all’età di sessantasei anni; non sono ancora note le cause del decesso.Nato nel 1959,ha mosso i primi passi nel mondo della musica in veste di chitarrista dei Lijao, band creata da Alberto Salerno, per poi diventare un punto di riferimento per diversi artisti italiani. Tra i primi successi, il disco di debutto degli Articolo 31, Messa di Vespri. Negli anni, ha collaborato con, Francesca Michielin, Loredana Bertè, Elodie, Tommaso Paradiso, Drusilla Foer e molti altri. Ha scritto alcuni singoli per i Club Dogo, tra cui la celebre P.E.S, e ha prodotto Cigno Nero di Fedez.